هل تشعر بالدوخة عند الوقوف؟.. اليك هذا الحل

2022/02/13 | 21:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشتملت الدراسة على 22 امرأة شابة لديهن تاريخ مرضي.

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