برلمانيون بريطانيون يؤيدون مبادرة لتشريع معاهدة عالمية لحظر الاستخدام السياسي للدين

2022/02/13 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان أعلنت مجموعة مكونة من 27 برلمانياً بريطانياً من جميع الأحزاب الرئيسية أنها وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون تدعوه فيها إلى تأييد الحملة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين.وذكرت في بيان صحفي تم إرساله إلى وسائل الإعلام أن المعاهدة المقترحة تمت صياغتها من قبل عدد من كبار المسؤولين والمشرعين […]

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