الداخلية تحدد 4 أنواع من المخدرات الداخلة للعراق وتوضح طرق تهريبها

2022/02/13 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الداخلية طرق إدخال المخدرات للعراق، وفيما كشفت عن منفذين رئيسين، لفتت إلى وجود 4 أنواع منها تهرب للبلاد ويتم مصادرتها والقبض على مروجيها بشكل يومي.وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في مديرية مكافحة المخدرات التابعة للوزارة العقيد بلال صبحي للقناة الرسمية، إن “جهود مكافحة هذه الآفة مستمرة وبصورة متصاعدة وتم …

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