بشار رسن يقود قطر إلى ربع نهائي الكأس بتغلبه على رفاق أمجد عطوان

2022/02/13 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن، فريقه قطر للفوز على الشمال بهدفين لهدف.وتواجه الفريقان ضمن لقاءات دور ثمن نهائي كأس أمير قطر.ونجح رين في تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى رفاق زميله الدولي العراقي أمجد عطوان في الدقيقة 68.وكان جمال الدين بن العمري قد سجل هدف قطر الاول […]

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