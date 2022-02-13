محافظ ذي قار يوجه بمتابعة مراحل العمل بعدد من مشاريع القطاع الرياضي

2022/02/13 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ ذي قار، محمد هادي، اليوم الاحد، بمتابعة مراحل العمل بعدد من مشاريع القطاع الرياضي اعلام محافظة ذي قار: وقال مدير الشباب والرياضة مهند السهلاني، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إن “العمل مستمر في مشروع ملعب الادارة المحلية ويسير بوتيرة متسارعة من قبل الشركة المتخصصة في بناء الملاعب الكروية الحديثة التي […]

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