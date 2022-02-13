الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الاعتداءات الصهيونية في الشيخ جراح

2022/02/13 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دعا الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني إلى وقف عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، محذرا من الاستفزازات “غير المسؤولة” في هذه المنطقة “الحساسة”.جاء ذلك في بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، حيث اكدت: “قلقون إزاء التطورات الجارية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والمواجهات العنيفة التي أدت إلى […]

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