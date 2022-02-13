اين تذهب الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط؟

2022/02/13 | 21:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد اوضحت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، اليوم الاحد، بشأن مصير الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط”.وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إنه ” يجب على الحكومة توضيح مصير الايرادات المالية الفائضة عن الموازنة الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط التي وصلت الى 95 دولارا للبرميل في حين تم اقرار موازنة العام 2021 …

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