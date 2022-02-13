ميسان: عملية أمنية في قضاء المجر الكبير تسفر عن اعتقال مطلوب

2022/02/13 | 21:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الأحد، عن إلقاء القبض على متهم بجريمة سرقة أموال ومصوغات ذهبية، خلال عملية امنية في قضاء المجر الكبير، جنوب المحافظة.

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وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 شباط 2022) إن "مفارز مكافحة الإجرام / شعبة مكافحة إجرام المجر الكبير، تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (30 مليون دينار مع مصوغات ذهبية ) من داخل إحدى الدور السكنية في قضاء المجر".

وأشارت إلى "تدوين أقواله واعترافه صراحة بالسرقة، وعرضه أمام انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات".

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