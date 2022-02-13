في اتصال الـ50 دقيقة.. توافق أميركي- أوكراني على

2022/02/13 | 21:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي خلال مكالمة هاتفية الأحد استمرت نحو خمسين دقيقة، الأحد على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا، وفق ما نقل البيت الأبيض.

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