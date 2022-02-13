للمرة الأولى... الجيش الإيراني يعلن تشكيل وحدة صاروخية في القوات البرية

2022/02/13 | 21:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، عن

تشكيل وحدة صاروخية في القوات البرية.

وقال قائد القوات البرية للجيش

الإيراني، العميد كيومرث حيدري: "حدّدنا

4 خصائص لمعدات القوة البرية للجيش،

واليوم تركيزنا على ال

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