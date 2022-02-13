2022/02/13 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا، ميخائيل اوليانوف، اليوم الاحد، حصول تقدم ملحوظ في مسار هذه العملية التفاوضية.وكتب الدبلوماسي الروسي في حسابه على موقع تويتر، ان “اعضاء الاتفاق النووي باستئناء ايران عقدوا مساء اليوم، اجتماعا مع الجانب الامريكي لاستعراض اخر المستجدات حول المفاوضات الجارية بفيينا”.وأضاف أن “التقييمات جميعا كانت […]

ظهرت المقالة عقب اجتماع لأعضاء الاتفاق النووي الايراني..



موسكو: تقدم ملحوظ حصل خلال مفاوضات فيينا أولاً على ايرث نيوز.

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