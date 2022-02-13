المستشار الألماني يحذر روسيا من عقوبات غربية

2022/02/13 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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في محاولة للحد من تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، يتحول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى كييف يوم الإثنين وإلى موسكو يوم الثلاثاء، في وقت يحذر مسؤولو المخابرات الغربية من أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أضحت تتزايد حتميته، ما جعل ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة التراب الأوكراني في أسرع وقت ممكن.

وعشية اجتماع شولتس مع الرئيسين الروسي والأوكراني ، جدد المستشار الألماني تحذيره إلى روسيا كما دعا في الأن نفسه إلى مواصلة التحرك الدبلوماسي بمختلف أشكاله.

وقال شولتس اليوم الأحد: "إنه في حال شن عدوان عسكري على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر، فسيقود ذلك إلى عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة ويمكننا تنفيذها فورا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف الأطلسي".

وكان شولتس قال أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان الألماني قبل يوم أمس الجمعة: "مهمتنها هي أن نحول دون وقوع حرب في أوروبا، ومن أجل ذلك أرسلنا رسالة واضحة إلى روسيا مفادها ان أي عدوان عسكري ستكون له نتائج تترتب عنها كلفة عالية جدا لروسيا ومستقبلها، وإننا متحدون في ذلك مع حلفائنا".

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