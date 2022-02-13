القبض على ارهابي وضبط عبوات ناسفة شمالي بغداد

2022/02/13 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد القت قوة من قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على ارهابي، مشيرة الى ضبط عبوات ناسفة شمالي بغداد.وقال بيان لخلية الاعلام الامني تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المفارز المتواجدة في سيطرة التحرير(جكوار) ومن خلال الممارسات الامنية وتدقيق اسماء المطلوبين تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء …

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