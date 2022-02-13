نائب عن صادقون : هناك أخطاء متراكمة في العملية السياسية ولاتوجد حتى الآن حلول حقيقية

2022/02/13 | 22:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي، أن كتلته لم تر حتى الآن حلاً حقيقياً للأزمة السياسية القائمة من أجل تشكيل الحكومة، معتبرا أن الحالة السياسية الحالية تستوجب من الجميع التحدث بواقعية وصدق.وقال الموسوي/ حسب بيان للكتلة / هناك أخطاء متراكمة في العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الآن وصلت الى هذا المستوى من الخلافات بين الاحزاب والكتل، مشيرا الى أن كتلته لم تر حتى الآن حلا حقيقيا للأزمة السياسية القائمة من أجل تشكيل الحكومة.وأضاف الموسوي، أن مبادرة الإطار التنسيقي تأتي من أجل الاتفاق على رؤية موحدة لحل الأزمة، لافتا الى أن الحالة السياسية الحالية توجب على الجميع التحدث بواقعية وصدق مع الكتل الأخرى من جهة ومع الشعب العراقي من جهة أخرى.وبين الموسوي، أن مبادرة الإطار التنسيقي لحلحلة الأزمة السياسية لاتصب في صالح الإطار أو الأحزاب الأخرى، وإنما في مصلحة الوطن فقط./انتهى3

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