بايدن لبوتين: الغزو الروسي لأوكرانيا سيتبعه رد حاسم وسريع

2022/02/13 | 22:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أكد لنظيره الروسي، أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، ستنجم عن ذلك معاناة إنسانية واسعة، محذرا بوتين من أن موسكو ستتحمل "تكاليف سريعة وشديدة" إن غزت أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".وأكد بايدن لبوتين أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا سيكون هناك رد حاسم وسريع.يذكر أن البيت الأبيض قد اعلن اختتام المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن البيت الأبيض أن المكالمة استغرقت 62 دقيقة.وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو./انتهى2

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