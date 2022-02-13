"الشعب يريد إسقاط النظام".. تونسيون في الشارع احتجاجا على قرار سعيد

2022/02/13 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع آلاف الأشخاص في وسط العاصمة التونسية، الأحد، بعد ساعات على توقيع الرئيس، قيس سعيد، مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الأسبوع الماضي وأعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة فضلا عن منعهم من الإضراب

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