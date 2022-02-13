النقل: أكثر من 113 ألف مسافر تنقلوا عبر ’الطائر الأخضر’ خلال الشهر الماضي

2022/02/13 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الأحد، عن إحصائية أعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن أسطولها الجوي خلال شهر كانون الثاني 2022 الى مختلف القطاعات الداخلية والخارجية.

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وبينت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 شباط 2022)، أن "إجمالي عدد المسافرين بلغ 113268 مسافر توزعوا على 1036 رحلة مباشرة نفذت ضمن توقيتاتها المدرجة على جدول رحلات الشركة".

وأضافت أنه "من المتوقع إرتفاع هذه النسب خلال الفترة القادمة بعد إستحداث جملة من الخدمات والعروض التنافسية فضلاً عن زيادة عدد الرحلات بعد إنضمام طائرتين من الطراز الحديث الى إسطول الخطوط الجوية العراقية".

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