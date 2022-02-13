واتساب تطور ميزة جديدة في تطبيقها

2022/02/13 | 22:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تختبر منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا العديد من الميزات عبر أنظمة أندرويد و iOS والويب وسطح المكتب.وهناك ميزات جديدة وقادمة مثل المجتمعات ومنتقي الوسائط المعاد تصميمه والتغييرات المرئية والمزيد.ولا تزال بعض هذه الميزات قيد التطوير منذ العام الماضي، ولم يتم إصدارها رسميًا بعد.ولكن من المتوقع أن يبدأ تطبيق واتساب بطرح […]

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