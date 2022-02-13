الداخلية: اطلاق خدمة الـ (sms) لإشعار المواطن بموعد طباعة بطاقته الوطنية

2022/02/13 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اطلاق خدمة الرسائل القصيرة (sms) لإشعار المواطن بموعد طباعة بطاقته الوطنية وامكانية استلامها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة وكيل الوزارة الاقدم، وبإشراف مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي، بخصوص تسهيل اجراءات البطاقة الوطنية، عزمت مديرية شؤون البطاقة الوطنية منذ بدء عملها على استخدام جميع السبل والخدمات الالكترونية التي من شأنها تسهيل مراجعة المواطن للدوائر التي تعمل بمنظومة البطاقة الوطنية".وأضافت، أن " المديرية قامت بتفعيل واطلاق خدمة الرسائل القصيرة (sms) التي يتم من خلالها اشعار المواطن بموعد طباعة بطاقته الوطنية وامكانية استلامها من الدائرة المسجل عليها".

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