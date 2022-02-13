2022/02/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارع ينتظر موقف البرلمان بشأن تجاوز المدّد الدستورية زيباري : قرار الإتحادية تعسّفي وإستبعادنا يخدم أطرافاً لا تريد رئيساً قوياً للعراق بغداد – قصي منذر وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، قرار المحكمة الاتحادية العليا بأستبعاده من سباق الرئاسة ، بالمجحف ويخدم اطراف لا تريد رئيسا قويا للعراق، فيما تتجه الانظار الى […]

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