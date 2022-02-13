2022/02/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة ملجأ العامرية لن تنسى بالتقادم بغداد – الزمان تمر علينا الذكرى السنوية للمجزرة الجماعية التي نفذتها طائرات العدوان الامريكية ليلة 13 شباط 1991 عندما استهدفوا الملجأ المحصن بصواريخ لولبية استخدمت لاول مرة في التاريخ .وكان الملجأ مأهولاً بالمدنيين من النساء والاطفال .في تلك الليلة السوداء نتج عن ذلك القصف استشهاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة ملجأ العامرية لن تنسى بالتقادم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة ملجأ العامرية لن تنسى بالتقادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).