2022/02/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: مبادرة عشائرية لحقن الدماء وتسوية النزاعات جنايات الحلة تقضي بإعدام مدانين في مجرزة جبلة الحلة- الزمان العمارة – علي قاسم الكعبي قضت محكمة جنايات محافظة بابل ، باعدام مدانين بمجزرة جبلة في منطقة الرشايد التي راح ضحيتها 20 شخصاً من اسرة واحدة مطلع الشهر الأول من العام الجاري.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) […]

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