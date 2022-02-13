تعرف على المكمل الغذائي الأسوأ لإنقاص الوزن

2022/02/13 | 22:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت أخصائية التغذية بلانكا جارسيا، إن أحد أسوأ المكملات الغذائية لفقدان الوزن هو المكملات التي تتطلب من الشخص استبدال الوجبة تمامًا بها، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل يمكن أن يوفر بشكل فعال جميع العناصر الغذائية التي خلقتها الطبيعة للجسم، لذا فإن الاستبدال الكامل للوجبة على مدى فترة زمنية طويلة يمكن أن يتسبب في […]

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