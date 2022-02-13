2022/02/13 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2C9G_0JRUFU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).