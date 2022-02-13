الخطوط الجوية تعلن إحصائية أعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن أسطولها

2022/02/13 | 22:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، التابعة لوزارة النقل، إحصائية أعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن أسطولها الجوي خلال شهر كانون الثاني 2022 الى مختلف القطاعات الداخلية والخارجية.وذكرت إدارة الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “إجمالي عدد المسافرين بلغ 113268 مسافر توزعوا على 1036 رحلة مباشرة نفذت …

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