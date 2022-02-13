مصادر إيرانية: مؤشرات على اقتراب محادثات الاتفاق النووي من نهايتها

2022/02/13 | 22:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت مصادر مقربة من الفريق الإيراني المفاوض إن الاجتماعات واللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي تمت في أجواء “بناءة ومشجعة”، وشهدت مناقشات جادة حول القضايا العالقة.وأضافت المصادر أنه “مع وجود ممثلين عن البنك المركزي ووزارة النفط في فيينا، وكذلك مشاركة نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري في المفاوضات، نقترب من حل النزاعات بشکل […]

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