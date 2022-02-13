ساعة ذكية تكتشف أعراض مشكلة الغدة الدرقية

2022/02/13 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شجعت طالبة تمريض في أستراليا مالكي ساعة آبل الذكية على تمكين إشعارات معدل ضربات القلب، وذلك بعد أن ساعدتها ميزة موجودة عبر الجهاز القابل للارتداء في اكتشاف أعراض حالة الغدة الدرقية قبل أشهر من تشخيص حالتها.وساعدت إشعارات معدل ضربات القلب من ساعة آبل الذكية العديد من الأشخاص في اكتشاف مشاكل قلبهم، مما […]

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