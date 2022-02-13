الجامعة العربية تطلق غدا أسبوع التنمية المستدامة برعاية الرئيس المصري

2022/02/13 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ، والأمم المتحده والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، برعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للفترة من 13 الى 15 شباط الحالي تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.وبحسب الاعلام المصري , ان أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعه الدول العربيه و هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية سيفتتحان اعمال الأسبوع، بالاضافة إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامه 2030 .وستشهد جلسات اليوم الأول عروضا موجزة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي ".وستشهد جلسات اليوم الثالث والاخير اطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع.ويأتي اطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تتويجا لجهد وشراكة من ممثلي وزارات من العديد من الدول العربية، ومؤسسات عربية وأقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الأجتماعي و المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية./انتهى2

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