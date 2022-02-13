2022/02/13 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلط رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ومقره طرابلس، الأوراق بدفاعه عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء، متجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها، في وقت يؤكد فيه عبد الحميد الدبيبة عدم تنازله عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع أم انقسام؟.. المجلس الأعلى في ليبيا "يخلط الأوراق" بشأن باشاغا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع أم انقسام؟.. المجلس الأعلى في ليبيا "يخلط الأوراق" بشأن باشاغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).