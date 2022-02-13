أوكرانيا تتسلم شحنة صواريخ مضادة للطائرات وذخائر من ليتوانيا

2022/02/13 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها تسلمت، الأحد، شحنة صواريخ مضادة للطائرات طراز "ستينجر" وذخائر وصلت في طائرة من ليتوانيا.

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وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف (13 شباط 2022)، إن "طائرتين أخريين سلمتا في وقت سابق اليوم الأحد ذخائر تزن نحو 180 طنا من الولايات المتحدة".

وأضاف الوزير أن "بلاده تسلمت حتى الآن ذخائر تزن قرابة 1500 طن في 17 شحنة جوية".

"رويترز"

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