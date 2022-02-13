بغداد تحصي العراقيين في أوكرانيا وتهيب بدبلوماسييها

2022/02/13 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية

العراقية أحمد الصحاف أن عدد أبناء

الجالية العراقية في أوكرانيا يزيد على

5 آلاف و500 شخص، وقال إن السفارة في كييف

خصصت لهم رقما للحالات الطارئة.

وأضاف أن "الوزارة تتاب

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