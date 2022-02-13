2022/02/13 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي العراقي عزت الشابندر ان

أغلب السياسيين ينتظرون قرارهم من

الخارج

واوضح الشابندر خلال لقاء تلفزيوني

تابعته وكالة نون اننا مقبلون على تغيير

في طبيعة النظام السياسي

واضاف ان الكتل الموالية لاي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر:اغلب السياسيين ينتظرون قرارهم من الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر:اغلب السياسيين ينتظرون قرارهم من الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).