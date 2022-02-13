اعداد المسافرين على الخطوط الجوية العراقية بلغ 113268 مسافر خلال 30 يوما

2022/02/13 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل الشركة العامة

للخطوط الجوية العراقية عن إحصائية

أعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن

أسطولها الجوي خلال شهر كانون الثاني 2022

الى مختلف القطاعات الداخلية

والخارجية.

وبينت إدارة الش

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