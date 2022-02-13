الحشد الشعبي يرفع 20 صاروخا نوع

2022/02/13 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، رفع 20 صاروخا نوع "نمساوي" في سهل نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من رفع 20 صاروخا نوع “نمساوي” من مخلفات فلول “داعش” الارهابي في سهل نينوى"، مبينة ان "ذلك جاء بعد اتصال ورد من احد الفلاحين في قرية الفاضلية يفيد بوجود اجسام غريبة في ارضه وتخوفه من الاقتراب منها".وأضافت، أن "هندسة المتفجرات توجهت للتحرك واستطلاع الارض العائدة للمواطن وبعد مسحها تم رفع 20 صاروخا نوع “نمساوي” من مخلفات فلول “داعش” الارهابي"، مؤكدة انه "تم التخلص منها بتفجير مسيطر عليه".

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