“واتساب” يختبر ميزة جديدة لأصحاب الأعمال

2022/02/13 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أعلن تطبيق ”واتساب“ أنه سيطلق ميزة جديدة لمستخدميه، تمكنهم من تعيين صورة الغلاف لملف التعريف على حساباتهم، وهي قيد التطوير حاليًا، إلا أنها ليست مطروحة للمستخدمين العاديين.ويعمل مطورو ”واتساب“ حاليًا على طريقة جديدة لإدارة WhatsApp Catalo، بإضافة خاصية جديدة لحسابات ”واتساب بيزنس“، تمكن المستخدم من تعيين صورة الغلاف في تحديث مستقبلي …

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