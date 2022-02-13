الحشد الشعبي يرفع 20 صاروخا نوع “نمساوي” في سهل نينوى

2022/02/13 | 23:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، من رفع 20 صاروخا نوع “نمساوي” من مخلفات فلول “داعش” الارهابي في سهل نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “جاء ذلك بعد اتصال ورد من احد الفلاحين في قرية الفاضلية يفيد بوجود اجسام غريبة في ارضه وتخوفه من الاقتراب منها، حيث توجهت هندسة المتفجرات […]

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