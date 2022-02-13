زمن القبائل بدائية - عباس علي العلي

2022/02/13 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في زمن القبائل البدائية التي تحكم الكونمن مكاتبها العظمى بالأبراج العاجيةالجميلات الأنيقات التي يتبارين مع حور الجنانيتولين كل شيءبدا من أختيار ربطة عنق الزعيم البدائيوأنتهاء بتحديد طريقة المضاجعة الأكثر جماليةالزعماء فقط مشغولونبالتواصلوإلقاء النكت الساذجة فيما بينهموعبر أثير اللا مرئييمر بين الجدران كما يمر النور عبر السماواتتنتخب القبيلة كل عد ......





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