2022/02/13 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامان_كريم عنوان لحسم مسائل الجيو-إستراتيجية والسياسية العالمية بين روسيا وامريكاعدد من المحاور الرئيسة حول الموضوعسامان كريم القوى الرئيسية في هذا الصراع كما تعلمون هي أمريكا و روسيا.- أمريكا تريد الحرب.



وبدات بالتحريض على الحرب منذ اليوم الأول من الصراع حتى وصل الى هستريا جنونية بسحب دبلوماسيها و عوائلهم وجنودها من أوكرانيا، حيث التحقت بها الدول الغربية الأخرى.



بمعنى اخر، أن امر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا ساحة للحرب - سامان كريم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا ساحة للحرب - سامان كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).