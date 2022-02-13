امتداد يتحالف مع الجيل الجديد ويعلن مرشحه لرئاسة الجمهورية - عاجل

2022/02/13 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت حركة امتداد، اليوم الاحد، تحالفها مع الجيل الجديد، معلنة مرشحها لرئاسة الجمهورية.

وقالت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "انطلاقا من إيماننا بعراق واحد موحد من شماله الى جنوبه وكسراً لاحتكار الأحزاب السياسية في تبادل الأدوار لترشيح منصب رئيس الجمهورية بين حزبين منذ ٢٠٠٣ الى يومنا هذا وانطلاقًا من مشتركاتنا الوطنية مع اخواننا في حراك الجيل الجديد يعلن تحالف " من اجل الشعب " مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبوار عبد الرحمن ليكون ممثلاً حقيقياً لارادة الشعب بجميع أطيافه".

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