تحالف “من أجل الشعب” يعلن عن مرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/02/13 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن تحالف “من أجل الشعب”، اليوم الاحد، ترشيح ريبوار عبد الرحمن لمنصب رئيس الجمهورية.وذكر بيان لحركة امتداد ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “انطلاقًا من مشتركاتنا الوطنية مع اخواننا في حراك الجيل الجديد يعلن تحالف (من اجل الشعب) مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبوار عبد الرحمن ليكون ممثلاً حقيقياً لارادة الشعب بجميع أطيافه”.وأضاف البيان […]

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