2022/02/13 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع النسخة 56 من المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول" فريقي لوس أنجلوس رامز، في مواجهة سينسيناتي بينغالز، على استاد "سوفي" بمدينة لوس أنجلوس، مساء الأحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة الـ"سوبر بول".. ملايين الأميركيين يترقبون مباراة للتاريخ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلة الـ"سوبر بول".. ملايين الأميركيين يترقبون مباراة للتاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).