2022/02/13 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت مديرية شرطة النجف عن قيام قائد الشرطة باسم مجيد فيصل بتوجيه جميع الأجهزة الأمنية في عموم المحافظة بالقيام بممارسات امنية.وقالت المديرية في بيان رسمي، ان قائد شرطة النجف امر جميع الأجهزة الأمنية ببدء الممارسات الأمنية على مدار الساعة وتكثيف الجهود في الليل وحتى الصباح وباشرافه المباشر من اجل تامين جميع الاحياء والمجمعات السكنية والتجارية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".واضافت " ان قائد الشرطة وجه ايضا جميع الاجهزة الامنية في الاقضية والنواحي والمناطق النائية والوصول لكل الأماكن في المحافظة و ضرورة البحث عن المطلوبين وتطبيق القانون واجراء ممارسات امنية ومنع الجريمة بكل اشكالها وتامين جميع المناطق "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة النجف :ممارسات أمنية يومية على مدار الساعة في عموم الرقعة الجغرافية للمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة النجف :ممارسات أمنية يومية على مدار الساعة في عموم الرقعة الجغرافية للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).