2022/02/13 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الأحد، إن أوكرانيا تلقت 180 طنًا من الذخيرة من الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن موسكو يمكن أن تشن هجومًا ضد كييف "هذا الأسبوع"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شحنات أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا.. وسوليفان: غزو روسيا يمكن حدوثه "في أي يوم") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شحنات أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا.. وسوليفان: غزو روسيا يمكن حدوثه "في أي يوم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).