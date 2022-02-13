كربلاء:مؤسسة تابعة لممثلية «السيد السيستاني» توفر كفالات لـ 100 يتيم ويتيمة وتخطط لبناء كلية للايتام

2022/02/13 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الإمام الرضا الخيرية التي

تشرف عليها ممثلية مكتب السيد

السيستاني في كربلاء، الأربعاء، 09

شباط، 2022 أنها وفرت نحو 100 كفالة يتيم

بقيمة فاقت الـ 44 مليون دينار عراقي

ستوزع على أيتام مدارسها

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