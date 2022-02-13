كندا تنقل جزءا من قواتها العسكرية في أوكرانيا إلى مناطق أخرى بأوروبا

2022/02/13 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الأحد، بدء عملية نقل جزء من قواتها العسكرية الموجودة في أوكرانيا، إلى مناطق أخرى في أوروبا.وقالت وزارة الدفاع الكندية في بيان: انه "سيتم إعادة نشر القوات المسلحة الكندية ضمن "قوة المهام المشتركة - أوكرانيا" إلى موقع آخر في أوروبا، على خلفية الأوضاع المتأزمة المرتبطة بالعدوان الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".وأوضح البيان أن النقل المؤقت للقوات الكندية من أوكرانيا، لا يعني نهاية المهمة الكندية في أوكرانيا، ولكنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة القوات الكندية.وأعلنت الحكومة الكندية، نهاية الشهر الماضي، سحب موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية التوترات الجارية حاليا.بيان لوزارة الخارجية الكندية: "قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة في كييف.وتابع البيان: "مع استمرارنا في متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هي أمن وسلامة الكنديين.مسؤولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين".

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