2022/02/13 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QO0gthmGKY8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: برميل النفط وصل 95 دولار والشعب ممحصل غير الامراض السرطانية منه!) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: برميل النفط وصل 95 دولار والشعب ممحصل غير الامراض السرطانية منه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).