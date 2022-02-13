توقيع 12 إتفاقية رياضية بين العراق وإيران

2022/02/13 | 23:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، توقيع 12 اتفاقية تعاون رياضي مشترك بين العراق وإيران.وذكرت الاولمبية في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “12 رئيس اتحاد رياضي مركزي عراقي، التقوا مع نظرائهم الايرانيين لتفعيل وبحث أسرع وأفضل سبل التعاون الرياضي المشترك بين الطرفين”.واوضحت أن “وفد أولمبي رفيع يزور العاصمة الايرانية طهران برئاسة رعد حمودي […]

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