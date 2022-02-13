2022/02/13 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء أستراليون عن العثور على نوع جديد من التماسيح، لكن الاكتشاف الأكبر أن وجبته الأخيرة قبل وفاته، ربما كانت عبارة عن ديناصور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف نادر في معدة تمساح عمره 95 مليون عام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف نادر في معدة تمساح عمره 95 مليون عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).