مانشستر سيتي يحقق فوزا عريضا على مضيفه فريق نورويتش سيتي في الدوري الانكليزي

2022/02/13 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على مضيفه فريق نورويتش سيتي برباعية نظيفة، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي.وسجل النجم الإنكليزي رحيم سترلينج هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 31 من زمن اللقاء، من تسديدة سكنت على يسار حارس نورويتش سيتي.وفي الشوط الثاني أضاف فيل فودين ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، وعزز رحيم سترلينج بالهدف الشخصي الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 70.وأختتم سترلينج رباعية السيتي بتسجيله الهدف الشخصى الثالث "هاتريك"، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، بعدما تابع الكرة المرتدة من حارس المرمى الذي تصدى لركلة الجزاء التي سددها.ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 63 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، متفوقا بفارق 12 نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 51 نقطة، فيما توقف رصيد نورويتش سيتي عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر./انتهى2

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