مباراة استعراضية لنجمين عالميين في العراق

2022/02/13 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن نادي أربيل ، اليوم السبت، أن ملعب فرانسو حريري معقل النادي، سيستضيف مباراة استعراضية بين أصدقاء النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس وأصدقاء نجم هولندا السابق باتريك كلويفرت، في الـ 23 من شهر شباط الحالي.وقال نادي أربيل في بيانه اليوم / حسب موقع كورة/ : ستقام مباراة ودية بمشاركة أساطير كرة القدم، البرازيلي روبيرتو كارلوس والهولندي باتريك كلويفرت على ملعب فرانسو حريري.وأضاف النادي المباراة ستجرى يوم 23 شباط الحالي وتحت رعاية إحدى الشركات..وسيتم توفير التذاكر قريبا للجماهير الراغبة بحضور المباراة.وسبق أن أقيمت في ملاعب العراق مباريات استعراضية، شارك فيها نجوم الكرة العالمية.حيث التقى في ملعب البصرة الدولي في عام 2017 منتخب اساطير العالم مع نجوم المنتخب العراقي وانتهت (5-4) لمصلحة الضيوف.وسجل خماسية أساطير العالم في تلك المواجهة، الهولندي باتريك كلويفرت (هاتريك)، الفرنسي روبير بيريز والإسباني لويس جارسيا.بينما جاءت رباعية نجوم الكرة العراقية عن طريق يونس محمود ورزاق فرحان ونشأت أكرم وأحمد مناجد./انتهى3

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